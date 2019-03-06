Его должны были немедленно арестовать по приказу Мадуро, но он прорвался в столицу Венесуэлы с помощью иностранных послов и бронированных джипов. Возвращение Хуана Гуайдо на родину больше напомнило спецоперацию под прикрытием антиправительственного митинга.

Его должны были немедленно арестовать по приказу Мадуро, но он прорвался в столицу Венесуэлы с помощью иностранных послов и бронированных джипов. Возвращение Хуана Гуайдо на родину больше напомнило спецоперацию под прикрытием антиправительственного митинга.Кадры из самолета по пути в Каракас: Гуайдо берет трубку громкоговорителя бортпроводников: в этот момент на него направлено минимум 6 камер мобильных телефонов: и оглашает знакомые лозунги."Нет сомнения, мы добьемся нашей демократии и свободы, на благо нашей страны! Боже, благослови нас всех!"После этой демонстрации в воздухе по законам жанра борца с режимом должны были арестовать, но в аэропорту — ни наручников, ни силовых приемов. Гуайдо ставят штамп в паспорт, и он свободно проходит. В сопровождении представителя Европейского Союза, а также послов стран Латинской Америки и стран Европы.До последнего было непонятно, каким именно образом доберется Гуайдо до митинга. Его здесь ждут уже почти два часа на пекле, и вот неожиданно вдруг появляется Гуайдо, он вылезает из машины. Сейчас работает целая служба безопасности, которая расчищает дорогу, буквально расталкивая всех на своем пути. В итоге Гуайдо появляется совершенно с другой стороны.Личная охрана, волонтеры, соратники пытаются взять Гуайдо в плотное кольцо. Нам удается прорваться, чтобы задать вопрос: "Вы будете еще раз пытаться провести в страну гуманитарный груз? — Не только буду пытаться еще раз, но и столько раз , сколько будут необходимо ".Вопрос о сотнях пострадавших на границе Венесуэлы и Колумбии в результате силового прорыва в этой толкотне так и повис в воздухе.Гуайдо заявляет: он вернулся, чтобы добиться отставки действующего президента. Сам Мадуро при этом дает понять, что не намерен сдаваться.В Twitter Мадуро разместил ролик со своими словами о том, что народ страны продолжит сопротивление: "Битва, которая разворачивается в Венесуэле, это битва за человечество и будьте уверены — вместе мы победим!"Мадуро при этом подчеркнул, что продолжит борьбу, несмотря на давление США. Накануне советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон угрожал "решительным ответом", если что-то произойдет с Гуайдо.Кстати Болтон в открытую заявляет о планах создать коалицию для смены власти в Венесуэле и смещении Мадуро, которого он назвал диктатором.О том, что США поддерживают режимы "жестоких диктаторов" во многих других странах Болтону напомнил ведущий CNN Джейк Таппер: "Конечно, Мадуро не тот человек, которого я хотел бы защищать, но вам не кажется что поддержка США поддержка других жестоких диктаторов по всему миру, подрывает доверие к вашим словам?""Нет, я думаю это разные вещи. Люди, которые работают в этой администрации, не боятся использовать выражение "доктрина Монро", — ответил Болтон.В "доктрине Монро" , которая была принята в 1823 году, вся Южная Америка названа исключительной зоной интересов США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже назвал это заявление Болтона оскорблением для всей Латинской Америки.