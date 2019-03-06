Руководство «Газпрома» недовольно, что долги за газ не погашаются

Руководство «Газпрома» недовольно, что долги за газ не погашаютсяБывший гендиректор компании «Газпром» Сергей Бондаренко и новый – Алексей Конышев фактически обвинили администрацию Владимирской области в бездействии по ликвидации задолженности за газ.Губернатор Владимир Сипягин в свою очередь напомнил о главном посыле председателя Совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова:«Виктор Алексеевич подчеркнул, что на 90% успех погашения задолженности за газ зависит от работы руководителей и работников дочерних структур в регионах и только 10% – от помощи обладминистрации».По мнению Сипягина, этот посыл тем более актуален для 33-го региона, а все организации, финансируемые из бюджета региона, закрыли ушедший год без долгов. То есть Белый дом полностью выполняет свои обязательства перед «Газпромом» в той части, которая от него зависит. Основной долг, как признали и руководители ООО «Газпром межрегионгаз Владимир», висит у теплоснабжающих организаций, а это в основном частники.«Многие из упомянутых компаний не могут погасить задолженность, это было известно уже на момент подписания соответствующего соглашения между прежними командами обладминистрации и «Газпром межрегионгаз Владимир». Данное соглашение нереалистично, именно поэтому я и предложил подписать новый документ с опорой на реальную конъюнктуру, - продолжил глава региона.Виктор Зубков принял доводы губернатора и поручил гендиректору ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» Алексею Конышеву совместно с Белым домом проработать этот вопрос. Однако никаких предложений от руководителя компании в адрес Владимира Сипягина так и не поступило.«Мы работали, работаем и будем работать над тем, чтобы потребители погасили задолженность за газ. И мы готовы к совместной работе с «Газпром межрегионгаз Владимир» на честных и прозрачных условиях, – подытожил Губернатор. – И нет оснований сомневаться, что ПАО «Газпром» продолжит реализацию социальных программ в нашей области».