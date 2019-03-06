Мужчину обвиняют в 22 преступлениях

Мужчину обвиняют в 22 преступленияхВо Владимирской области поймали ранее судимого 44-летнего гражданина соседнего государства, обвиняемого в 22 преступлениях.С декабря 2016 года по июнь 2018 года мужчина приезжал в разные населенные пункты региона, через окна проникал в квартиры, расположенные на первых этажах домов, и воровал оттуда деньги, золотые изделия, ноутбуки и другое имущество.Иностранец сумел наворовать на один миллион рублей.Следователями собрана доказательственная база причастности обвиняемого к 22 эпизодам преступной деятельности.На время следствия мужчину заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд.