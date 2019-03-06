Чернозем является самой плодородной разновидностью почвы. Его применение позволяет получать стабильно высокие урожаи сельхозкультур.

Чернозем является самой плодородной разновидностью почвы. Его применение позволяет получать стабильно высокие урожаи сельхозкультур, обеспечивают обильное плодоношение деревьев и кустарников, а также пышное цветение цветов. Те участки, на которых присутствует песчаная или глинистая почва, нуждаются в постоянном удобрении или использовании чернозема. Многими людьми используется дополнительный завоз плодородной почвы на участки.

Применение чернозема

Помимо применения плодородного грунта для повышения урожайности участка, он используется в следующих целях:



обустройство насыпей у водоемов. Почва такого типа меньше размывается, в отличие от песчаной и обеспечивает быстрое разрастание мощной корневой системы деревьев, которые являются самым надежным способом защиты насыпей. Превосходит чернозем по устойчивости к размыванию только глина, но на ней плохо растут кустарники и деревья;



восстановление почвы. Подвергшиеся эрозии почвы нуждаются в восстановлении плодородности и именно чернозем выполняет данную функцию результативнее всего;



ландшафтное обустройство. Чернозем эстетичен при оформлении участков и часто используется дизайнерами в проектах;



свойства высокой плодородности и экологичности позволяют использовать плодородный грунт в парковых зонах.



Получение чернозема

Многие владельцы приусадебных хозяйств научились получать грунт высокой плодородности своими силами. Для этого на участке обустраивается компостная яма, куда помещаются биологические отходы. Через несколько лет плодородный перегной готов к использованию. Его смешивают с землей, и получается плодородный грунт. Этот способ довольно длителен и позволяет получить небольшое количество земли. Это оптимально, когда грунт необходим для нескольких грядок или теплицы, но когда нужно обустроить весь участок, удобнее воспользоваться услугами компании, которая специализируется на услуге поставки земли.

Компанией «АСТ-33» осуществляется доставка чернозёма во Владимире в любых количествах, в короткие сроки и по выгодной стоимости. Помимо грунта организация предлагает владельцам садоводческих хозяйств и компаниям, занимающимся благоустройством города, воспользоваться доставкой перегноя и навоза. Это более плодородные составы, которые применяются для почв, активно использованных для земледелия со сниженными показателями плодородности.