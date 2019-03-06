Английский футболист Джон Терри отметил праздник встречи весны. Спортсмен показал своим поклонникам, как готовит дома блины.

Английский футболист Джон Терри отметил праздник встречи весны. Спортсмен показал своим поклонникам, как готовит дома блины.На записи, опубликованной в Insagram несколько часов назад, можно увидеть, как бывший капитан сборной Англии подбрасывает лепешку и тут же ловит ее. В подписи к посту спортсмен поздравил всех поклонников с католическим праздником. Он в шутку добавил, что угощение предназначается его супруге. "С Блинным днем! Не волнуйтесь, я его не съел, а оставил для Тони Терри", – поделился Джон.Напомним, англичане отмечают Блинный день за 47 дней до Пасхи. В этот праздник они ходят на богослужение в церковь и готовят угощения дома. В некоторых городах ежегодно устраиваются так называемые "блинные гонки", на которых женщины должны пробежать со сковородкой в руках. Участники соревнований должны подбросить блин в воздух как минимум дважды.