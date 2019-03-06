Хоккеисты финского Йокерита, находясь в шаге от вылета из Кубка Гагарина, сумели на своей площадке добиться победы над московским Динамо со счетом 2:1 и сократили отставание в серии до минимума.
Хоккеисты финского "Йокерита", находясь в шаге от вылета из Кубка Гагарина, сумели на своей площадке добиться победы над московским "Динамо" со счетом 2:1 и сократили отставание в серии до минимума.
Хозяева льда открыли счет уже на 4-й минуте первого периода. Ессе Йоэнсуу удачно подставил клюшку после броска Брайана О'Нилла, отправив шайбу между щитков Александра Еременко.
В середине третьего отрезка игры Джон Норман упрочил преимущество "джокеров". Гостям удалось отыграть одну шайбу усилиями Патрика Закриссона, однако спасти встречу динамовцы не смогли.
Следующий матч между "Динамо" и "Йокеритом" пройдет в Москве 7 марта. Счет в серии стал 3:2 в пользу бело-голубых.