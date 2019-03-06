Хоккеисты финского Йокерита, находясь в шаге от вылета из Кубка Гагарина, сумели на своей площадке добиться победы над московским Динамо со счетом 2:1 и сократили отставание в серии до минимума.

Хоккеисты финского "Йокерита", находясь в шаге от вылета из Кубка Гагарина, сумели на своей площадке добиться победы над московским "Динамо" со счетом 2:1 и сократили отставание в серии до минимума.Хозяева льда открыли счет уже на 4-й минуте первого периода. Ессе Йоэнсуу удачно подставил клюшку после броска Брайана О'Нилла, отправив шайбу между щитков Александра Еременко.В середине третьего отрезка игры Джон Норман упрочил преимущество "джокеров". Гостям удалось отыграть одну шайбу усилиями Патрика Закриссона, однако спасти встречу динамовцы не смогли.Следующий матч между "Динамо" и "Йокеритом" пройдет в Москве 7 марта. Счет в серии стал 3:2 в пользу бело-голубых.