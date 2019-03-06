Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что США хотят создать антироссийский интернационал. Вашингтон делает это, подкупая одни страны и режимы.

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что США хотят создать "антироссийский интернационал". Вашингтон делает это, "подкупая одни страны и режимы", запугивая угрозами и шантажируя другие, заявил Кадыров. Таким образом глава Чеченской республики прокомментировал решение о продлении санкций против России, которое Дональд Трамп принял 4 марта.Вашингтон продлил санкции, которые были введены против России в 2014 году указом Барака Обамы, напоминает РИА Новости. Причина санкций – ситуация на Украине. В уведомлении американскому конгрессу Трамп уточнил, что санкции вступают в силу 6 марта и будут действительны в течение одного года.