Россия простилась с великим ученым и выдающимся гражданином - лауреатом Нобелевской премии по физике Жоресом Алферовым. На траурную церемонию в Петербург приехали сотни людей, в том числе коллеги из Европы и США. Академик, изобретатель, политик и педагог, Жорес Иванович считал науку своей жизнью.

Россия простилась с великим ученым и выдающимся гражданином — лауреатом Нобелевской премии по физике Жоресом Алферовым. На траурную церемонию в Петербург приехали сотни людей, в том числе коллеги из Европы и США. Академик, изобретатель, политик и педагог, Жорес Иванович считал науку своей жизнью. И стал одним из тех, кто определил прогресс человечества. Похоронили Алферова на Комаровском кладбище, неподалеку от могилы Анны Ахматовой.Метель заметает очередь из сотен скорбящих, но они словно не замечают этого. Здесь много студентов — их сегодня отпустили с занятий, а еще коллеги, друзья, те, кто не знал Жореса Алферова лично, но счел своим долгом прийти."Я вообще биолог, ботаник, к физике не имею отношения. Но кроме того, что он был великий ученый, он был великий человек. В 2003 году мне делали очень дорогую операцию. И он мне помог из своего фонда", — пришла проститься с Человеком с большой буквы женщина."Он один из тех людей, который вдохновил меня заниматься физикой", — говорит молодой студент.Зал петербургского научного центра РАН, президентом которого почти 30 лет был Алферов. Навытяжку почетный караул — нобелевского лауреата провожают с воинскими почестями."У него гигантское научное мышление. Он категориями, десятилетиями, столетиями размышлял и реализовывал", — подчеркивает председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.Нобелевская медаль. В 2000 году, когда Алферов, улыбаясь, получал ее от Шведской королевской академии наук, вся страна ощущала пронзительное и подзабытое чувство гордости. Многим он тогда вернул веру в отечественную науку."Мы — страна оптимистов, потому что все пессимисты уже уехали". Вы знаете, в этом выражении как раз весь Жорес Иванович, он как раз очень высоко держал знамя нашей науки и был, конечно, примером, благодаря которому многие, очень многие остались в науке в нашей стране", — добавляет академик, президент РАН Александр Сергеев.Со всех трибун Алферов требовал жестко и безапелляционно вкладывать в российскую науку."Вернуть России высокотехнологическую экономику, мы можем только, создавая лучшие технологии, лучшие, чем те, что существуют сегодня на основе наших научных исследований и разработок", — ставил цель академик РАН, лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов.На Нобелевскую премию Алферов основал свой фонд поддержки образования и создал в Петербурге академический университет РАН, где бок о бок со школьниками и студентами работают настоящие ученые."Все позиции, которые касаются непосредственно города, он всегда отстаивал. Ему можно было всегда позвонить и сказать: "Жорес Иванович, надо поддержать". И он шел смело в бой", — вспоминает врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.Алферов — депутат шести созывов Государственной думы. И сегодня заседание начинается с минуты молчания."Мы с вами потеряли товарища. Эта утрата невосполнимая. Давайте мы почтим его память", — объявляет минуту памяти председатель Госдумы России Вячеслав Володин.Пламенный борец, рыцарь науки. А еще балагур, галантный кавалер, великолепный рассказчик. Его многочисленные истории объединили в сборник "Калитка имени Алферова" — труд, весьма далекий от фундаментальной науки.Веселые и забавные истории Жорес Иванович рассказывал всякий раз, когда к нему приезжали гости. Он умел говорить просто и с юмором даже о гетеропереходах в полупроводниках, за которые получил Нобелевскую премии. Лазеры, мобильные телефоны, солнечные батареи — в основе всего этого изобретения Алферова.Это был человек, определивший наше время.