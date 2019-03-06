Филипп Киркоров обманул доверчивых зрителей. Народный артист снялся в рекламе, которая вводила потребителей в заблуждение.

Филипп Киркоров обманул доверчивых зрителей. Народный артистснялся в рекламе, которая вводила потребителей в заблуждение.Нарушителем закона о рекламе признан, конечно, не Филипп Киркоров– а компания Johnson & Johnson. Как указывается в сообщении Федеральнойантимонопольной службы (ФАС), в ролике при сравнении медицинского препарата с товарамидругих производителей "некорректно указано на его превосходство".