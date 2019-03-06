Поклонники российского певца Сергея Лазарева ликуют: подтвердилась
связь их кумира с известной певицей Ани Лорак. Доказательством, по их мнению,
служит скриншот, который Лазарев опубликовал в своем Instagram.
Поклонники российского певца Сергея Лазарева ликуют: подтвердилась
связь их кумира с известной певицей Ани Лорак. Доказательством, по их мнению,
служит скриншот, который Лазарев опубликовал в своем Instagram.
выложил скриншот материала в одном из
российских изданий. В нем сообщалось, что певец привез Ани Лорак в свой
загородный дом, чтобы познакомить с сыном. Комментировать этот пост певец не
стал – из чего фанаты заключили, что все изложенное в публикации соответствует
действительности.
Надо сказать, что и авторы предыдущего заключения
основывались лишь на косвенных свидетельствах. Лазарев поделился в микроблоге
семейным фото, на котором вместе с маленьким Никитой и домашними питомцами
прогуливается на природе, в окрестностях своего загородного дома. В подписи к
снимку певец упомянул только сына. Однако подписчики тут же задались логичным
вопросом – а кто же спрятался по ту сторону объектива?
Вывод у сторонников слухов о любовной связи между и Ани Лорак напрашивался один: фотограф – Каролина. Исследователи
жизни Лазарева пришли к заключению: певец наконец привез свою пассию в
загородный дом, чтобы она ближе познакомилась с его сыном Никитой.
Напомним, долго скрывал, что стал отцом и лишь
недавно стал выходить в свет с сыном. Однако в прошлом году певец решил, что
время настало. Никита побывал на днях рождениях у детей некоторых звезд и даже
успел с ними подружиться. Одним из таких мероприятий стал прием в честь дня рождения
дочери Ани Лорак. По словам Сергея Лазарева, у детей наладились отношения и
София стала первой подругой Никиты, пишет StarHit.