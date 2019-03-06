Поклонники российского певца Сергея Лазарева ликуют: подтвердилась связь их кумира с известной певицей Ани Лорак. Доказательством, по их мнению, служит скриншот, который Лазарев опубликовал в своем Instagram.

Поклонники российского певца Сергея Лазарева ликуют: подтвердиласьсвязь их кумира с известной певицей Ани Лорак. Доказательством, по их мнению,служит скриншот, который Лазарев опубликовал в своем Instagram.выложил скриншот материала в одном изроссийских изданий. В нем сообщалось, что певец привез Ани Лорак в свойзагородный дом, чтобы познакомить с сыном. Комментировать этот пост певец нестал – из чего фанаты заключили, что все изложенное в публикации соответствуетдействительности.Надо сказать, что и авторы предыдущего заключенияосновывались лишь на косвенных свидетельствах. Лазарев поделился в микроблогесемейным фото, на котором вместе с маленьким Никитой и домашними питомцамипрогуливается на природе, в окрестностях своего загородного дома. В подписи кснимку певец упомянул только сына. Однако подписчики тут же задались логичнымвопросом – а кто же спрятался по ту сторону объектива?Вывод у сторонников слухов о любовной связи между и Ани Лорак напрашивался один: фотограф – Каролина. Исследователижизни Лазарева пришли к заключению: певец наконец привез свою пассию взагородный дом, чтобы она ближе познакомилась с его сыном Никитой.Напомним, долго скрывал, что стал отцом и лишьнедавно стал выходить в свет с сыном. Однако в прошлом году певец решил, чтовремя настало. Никита побывал на днях рождениях у детей некоторых звезд и дажеуспел с ними подружиться. Одним из таких мероприятий стал прием в честь дня рождениядочери Ани Лорак. По словам Сергея Лазарева, у детей наладились отношения иСофия стала первой подругой Никиты, пишет StarHit.