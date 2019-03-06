Еще три сотни свежих могил обнаружены рядом с лагерем беженцев Эр-Рукбан в Сирии. Это зона, которую контролируют США. Как сообщили в Минобороны, с помощью российских спутников удалось зафиксировать чудовищные условия жизни в лагере, который превратился в резервацию.

Еще три сотни свежих могил обнаружены рядом с лагерем беженцев "Эр-Рукбан" в Сирии. Это зона, которую контролируют США. Как сообщили в Минобороны, с помощью российских спутников удалось зафиксировать чудовищные условия жизни в лагере, который превратился в резервацию.Людей там удерживают насильно, отмечает телеканал "Россия 24". Они живут во временных постройках, рядом — свалки мусора. Складов питания или столовых нет. Командование силами США препятствует выходу беженцев из лагеря в контролируемой американскими военными зоне Эт-Танф. Подконтрольные Пентагону боевики группировки "Магавир ас-Саура" насильственно их удерживают, требуя за выход большие суммы в долларах.Россия направляла в этот лагерь гуманитарную помощь и автобусы для вывоза беженцев. Однако беженцы по-прежнему остаются в Эт-Танфе пленниками.По данным ООН, более 35 тысяч сирийцев хотят покинуть этот лагерь и вернуться домой. Однако их дезинформируют, распространяя слухи, что на контролируемой сирийским правительством территории их ждет разруха, насильственный призыв в армию или преследование со стороны Дамаска. 28 тысяч 300 беженцев из лагеря хотели бы вернуться в провинцию Хомс, в провинцию Дейр-эз-Зор – хотели бы вернуться домой около двух тысяч восьмисот человек, в провинции Дамаск и Хама по одной тысяче шестьсот. В провинцию Алеппо хотели бы вернуться порядка одной тысячи двухсот человек из лагеря "Эр-Рукбан".Но не всем посчастливилось дожить в зимний период под навесами без элементарных условий до начала возвращения. Российская спутниковая съемка подтвердила, что на южной стороне непосредственно сразу за пределами ограды лагеря обнаружено свежее кладбище с тремя сотнями свежих захоронений, приводит снимки Минобороны России.