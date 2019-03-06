Известная телеведущая рассказала своим поклонникам, как она отметила Масленицу с семьей. Юлия Ковальчук призналась, что ей пришлось отказаться от стройной фигуры ради того, чтобы попробовать вкусные блины на праздничной неделе.

Известная телеведущая рассказала своим поклонникам, как она отметила Масленицу с семьей. Юлия Ковальчук призналась, что ей пришлось отказаться от стройной фигуры ради того, чтобы попробовать вкусные блины на праздничной неделе.Два дня назад звезда разместила в своем микроблоге в Instagram фотографию, на которой она сидит за столом, а перед ней стоит большая тарелка с блинами. В подписи к посту певица отметила, что любит готовить блины, но самые вкусные лепешки делает ее мать. Она добавила, что после пары сытных блинов ей все же придется вспомнить о фигуре и отправиться в спортзал."Блинчики я готовлю часто и мне кажется неплохо, но вот мамины пухлые дрожжевые блины не сравнимы ни с чем! Съем два ... или три и побегу растрясать. С Масленицей!", – поделилась со своими подписчиками Юлия Ковальчук.Пользователи уверены, что звезда замечательно выглядит и вполне может позволить себе такой калорийный продукт. "Ешьте с аппетитом и не думайте о фигуре! Главное, что испекла их мама", "Не надо ничего растрясать!", "Юля, приятного аппетита. С Масленицей всю вашу семью!", "Просто ешьте с удовольствием и наслаждайтесь!", – написали комментаторы.Ранее в беседе с журналистами телеведущая заявила, что поддерживать стройную и подтянутую фигуру ей помогают регулярные занятия спортом. Во время беременности тоже не давала себе отдохнуть и выполняла физические упражнения: занималась йогой и плавала в бассейне, передает издание "".