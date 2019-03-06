Общая сумма ущерба составила почти 200 тысяч рублей

Общая сумма ущерба составила почти 200 тысяч рублейВ Коврове двоих местных жителей обвиняют в краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В апреле прошлого года молодые люди незаконно проникли в 3 гаража, откуда похитили имущество и отечественных автомобиль. Общая сумма ущерба составила почти 200 тысяч рублей.Злоумышленники во всем признались, пояснив, что чужое имущество продали в соседнем регионе, доехав туда на похищенном автомобиле, который оставили в одном из поселков в Ивановской области.Материалы уголовного дела направлено в суд. Машину нашли и вернули законному владельцу.