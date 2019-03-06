В Ярославле завершился пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина между местным Локомотивом и ХК Сочи. Хозяева льда добились уверенной победы со счетом 3:0. Вратарь железнодорожников Александр Салак оформил сухарь.

В Ярославле завершился пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина между местным "Локомотивом" и ХК "Сочи". Хозяева льда добились уверенной победы со счетом 3:0. Вратарь "железнодорожников" Александр Салак оформил "сухарь".В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брэндон Козун, Артур Каюмов и Даниил Апальков. Голкипер "Локомотива" Салак отразил все 17 бросков по своим воротам.Ярославские хоккеисты повели в серии с ХК "Сочи" со счетом 3:2. Шестая игра между этими соперниками состоится на льду сочинской команды 7 марта.