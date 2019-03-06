Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев принял решение больше не вызывать игроков мюнхенской Баварии Томаса Мюллера, Жерома Боатенга и Матса Хуммельса в национальную команду.

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев принял решение больше не вызывать игроков мюнхенской "Баварии" Томаса Мюллера, Жерома Боатенга и Матса Хуммельса в национальную команду.По словам наставника, он хочет увидеть кардинальные изменения в команде, дать ей новое лицо."Я планирую больше не вызывать этих игроков в сборную, — заявил Лев, которого цитирует "Спорт-экспресс". — Я сообщил им об этом в понедельник, во время личной встречи в Мюнхене".Отметим, что все трое являются чемпионами мира 2014 года.