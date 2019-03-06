Актер Владислав Ветров рассказал о своем романе с коллегой по цеху Верой Сотниковой. Звезда ситкома Отель Элеон призналась, что эти отношения принесли много боли.

Актер Владислав Ветров рассказал о своем романе с коллегойпо цеху Верой Сотниковой. Звезда ситкома "Отель Элеон" призналась, что этиотношения принесли много боли.Ветров стал героем программы "Судьба человека" телеканала "Россия1". В беседе с Борисом Корчевниковым артист вспомнил, как влюбился в партнершупо сцене Веру Сотникову.Эти отношения были обречены с самого начала. Сотникова в тотмомент встречалась с миллиардером из Германии Эрнестом Пиндуром, который былготов бросить весь мир к ее ногам. Ветров, в свою очередь, был женат, у негоподрастал маленький сын."Жизнь прожить, не поле перейти – это факт. Я переходил егобезответственно, поддавшись влиянию всех тех чувств, которые на меня нахлынули,и которые я сдержать был не в силах. Я особо как-то не копался в себе в тотмомент. Я чрезвычайно благодарен этому периоду и Вере Михайловне, что она даваламне уверенность в моих силах", – поведал Владислав.Только сейчас артист начал понимать, как больно делал своейжене Ирине. Ветров признается, что в тот период вел себя инфантильно иэгоистично."Наши поступки отзываются в других людях болью и трагедиями.Это я сейчас начинаю понимать. Жил как устрица. Моя жена Ирина стоическаяженщина, она, конечно, много хлебнула, наверное, как и все домашние, потому чтобольше всех он наших желаний свободы и творчества страдают они", – продолжилактер.Этот роман продлился недолго. Сотникова разорвала отношенияс Ветровым. Позже Вера рассказала, почему не дала артисту шанс: "Влад себянеуютно чувствовал. Дома у него и жена и ребенок маленький. Он тоже мучился, аменя раздрызг тоже не устраивал. Мне хотелось – мой и все. Был разговор, мы долгошли к нему, и он уехал".Сейчас Ветров благодарен Сотниковой, однако в тот моментчувствовал себя не лучшим образом. "Выбираться тяжело, кроваво, по чужимсудьбам, чужим жизням. Это многому учит. Я вернулся в семью, вернулся в театр,лечился работой", – отметил артист.