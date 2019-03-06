Актер Владислав Ветров рассказал о своем романе с коллегой
по цеху Верой Сотниковой. Звезда ситкома Отель Элеон призналась, что эти
отношения принесли много боли.
Актер Владислав Ветров рассказал о своем романе с коллегой
по цеху Верой Сотниковой. Звезда ситкома "Отель Элеон" призналась, что эти
отношения принесли много боли.
Ветров стал героем программы "Судьба человека" телеканала "Россия
1". В беседе с Борисом Корчевниковым артист вспомнил, как влюбился в партнершу
по сцене Веру Сотникову.
Эти отношения были обречены с самого начала. Сотникова в тот
момент встречалась с миллиардером из Германии Эрнестом Пиндуром, который был
готов бросить весь мир к ее ногам. Ветров, в свою очередь, был женат, у него
подрастал маленький сын.
"Жизнь прожить, не поле перейти – это факт. Я переходил его
безответственно, поддавшись влиянию всех тех чувств, которые на меня нахлынули,
и которые я сдержать был не в силах. Я особо как-то не копался в себе в тот
момент. Я чрезвычайно благодарен этому периоду и Вере Михайловне, что она давала
мне уверенность в моих силах", – поведал Владислав.
Только сейчас артист начал понимать, как больно делал своей
жене Ирине. Ветров признается, что в тот период вел себя инфантильно и
эгоистично.
"Наши поступки отзываются в других людях болью и трагедиями.
Это я сейчас начинаю понимать. Жил как устрица. Моя жена Ирина стоическая
женщина, она, конечно, много хлебнула, наверное, как и все домашние, потому что
больше всех он наших желаний свободы и творчества страдают они", – продолжил
актер.
Этот роман продлился недолго. Сотникова разорвала отношения
с Ветровым. Позже Вера рассказала, почему не дала артисту шанс: "Влад себя
неуютно чувствовал. Дома у него и жена и ребенок маленький. Он тоже мучился, а
меня раздрызг тоже не устраивал. Мне хотелось – мой и все. Был разговор, мы долго
шли к нему, и он уехал".
Сейчас Ветров благодарен Сотниковой, однако в тот момент
чувствовал себя не лучшим образом. "Выбираться тяжело, кроваво, по чужим
судьбам, чужим жизням. Это многому учит. Я вернулся в семью, вернулся в театр,
лечился работой", – отметил артист.