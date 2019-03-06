90-е. Весело и громко – так называет комедийный сериал, который 25 марта стартует на телеканала СТС. На 90-е пришелся пик карьеры Кая Метова. Корреспондент Дни.Ру встретился с певцом на громкой презентации проекта.

"90-е. Весело и громко" – так называет комедийный сериал, который 25 марта стартует на телеканала СТС. На 90-е пришелся пик карьеры Кая Метова. Корреспондент "Дни.Ру" встретился с певцом на громкой презентации проекта."В 90-е годы все было ветрено, – вспоминает Кай Метов. – Да и деньги тогда были шальными. Они приходили в больших объемах – мне их носили в рыночных баулах. И так же быстро деньги потом улетали. Задумался я о том, куда их девать, немножечко позже. Тогда же у меня угнали три машины, о я не грустил – покупал новые".В ту пору Кай Метов был особенно дружен с Евгением Осиным и Крисом Кельми. "Жизнь меня часто с ними сталкивала, – признался музыкант. – Причем тогда, когда мы собирались компаниями, я не замечал, что они так уже сильно налегают на спиртное. Возможно, позже у них количество выпитого однажды перешло в качество и процесс стал накопительным"."Люди думают, что я тоже очень много пью, – шокировал откровениями Метов. – В 90-е у меня, действительно, были очень много банкетов, но я водил с собой на них специально нанятого человека, который выпивал за меня, а я просто поддерживал компанию. И только поэтому мне удалось не спиться и не пропасть, хотя объемы спиртного в ту пору были огромные".Метов не знает, почему Осин и Кельми спились. "Они не были забыты, как принято думать, оставались востребованными артистами, я часто с ними пересекался на концертных площадках, – уверен Кай. – Есть находящиеся намного в более плачевном состоянии люди, которые нормально себя чувствуют".Про алкоголизм друзей знал из СМИ и разговоров, хотя в состоянии запоя никогда никого не видел. "Женю я видел пару раз на протяжении предшествующему ему уходу года, поэтому не знаю, что у него происходило и что стало причиной такого скоро ухода", – философски заметил Кай.