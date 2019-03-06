Синоптики сообщили, что перед Международным женским днем погода в столице резко ухудшится. Как отмечают специалисты, настоящее потепление придет в Москву только в конце месяца.

Синоптики сообщили, что перед Международным женским днем погода в столице резко ухудшится. Как отмечают специалисты, настоящее потепление придет в Москву только в конце месяца.Сотрудник Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на праздничной неделе погода будет крайне неустойчивой. Жителям города стоит подготовиться как к сильным морозам, так и к потеплению."Началась неделя Масленицы, и мы очень рассчитываем, что прогноз на эту блинную неделю не будет комом. На самом деле, прогноз сложный, погода будет очень изменчивой", – передает слова синоптика телеканал "".В среду, 6 марта, начнется арктическое вторжение, сообщает центр погоды "Фобос". Во второй половине дня столбики термометров опустятся до нулевой отметки. В ночь на 7 марта в Москве похолодает до -10 градусов. Днем температура поднимется до -2.В праздничный день в столицу ворвется тепло. 8 марта воздух прогреется до +3…+ 4 градусов. В субботу и воскресенье, 9 и 10 марта, столбики термометров поднимутся до +5 градусов. Об этом сообщила специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, уточняет .Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что накануне праздника на большей части европейской территории страны пройдут сильные дожди. В Ростовской и Волгоградской областях ожидаются грозы. Осадки также пройдут в Приволжском регионе и Республике Адыгея, сообщает "".