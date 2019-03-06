Злоумышленники, являясь сотрудниками жилищного кооператива, предлагали потенциальным клиентам привлекательные условия для вступления в ЖСК, на самом деле не имея возможности осуществить их...

Следствием Южного округа столицы предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о хищении денежных средств граждан под видом заключения с ними договоров о вступлении в жилищный кооператив.В УВД по ЮАО с заявлениями обратилось несколько граждан. По их словам, они заключили с представителями одного из ЖСК договоры о вступлении в организацию, по условиям которых после передачи требуемой суммы они должны были получить членство в данном ЖСК, а также паи. Однако представители кооператива взятые на себя обязательства не выполнили. Ущерб от действий злоумышленников составил свыше 1 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОЭБиПК УВД по ЮАО задержали подозреваемых. Ими оказались двое мужчин и женщина в возрасте от 36 до 40 лет.Как установили полицейские, злоумышленники, являясь сотрудниками жилищного кооператива, предлагали потенциальным клиентам привлекательные условия для вступления в ЖСК, на самом деле не имея возможности осуществить их. Поступившие денежные средства граждан переводились на счета подконтрольных фирм, после чего похищались участниками группы и распределялись между собой.По данному факту СЧ СУ УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемым предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии, в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В ходе обысков в офисе подозреваемых, расположенном на улице Ленинская Слобода, и по местам их фактического проживания полицейские обнаружили и изъяли документацию, имеющую значение для расследования данного уголовного дела.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22