Прокуратура выявила многочисленные нарушения
Прокуратура выявила многочисленные нарушения
Александровская прокуратура провела проверку исполнения противопожарного законодательства на местных заправках.
Специалисты надзорного ведомства совместно с сотрудниками МЧС выявили многочисленные нарушения. Не соблюдали технику безопасности сразу на нескольких заправках - ООО «Нефтегазкомплект», ПАО «Лукойл», ИП Александрова А.Г., ИП Пришенко Н.А. ООО «Веста», ООО «Стромстрой», ООО «ТН АЗС», ООО «Артэкс», ООО «Прима».
В адрес директоров АЗС внесены представления, все нарушения они устранили. Восемь должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, прокуратурой возбуждено 8 производств об административных правонарушениях за нарушение требований пожарной безопасности. Виновные лица заплатили штраф.