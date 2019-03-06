Прокуратура выявила многочисленные нарушения

Прокуратура выявила многочисленные нарушенияАлександровская прокуратура провела проверку исполнения противопожарного законодательства на местных заправках.Специалисты надзорного ведомства совместно с сотрудниками МЧС выявили многочисленные нарушения. Не соблюдали технику безопасности сразу на нескольких заправках - ООО «Нефтегазкомплект», ПАО «Лукойл», ИП Александрова А.Г., ИП Пришенко Н.А. ООО «Веста», ООО «Стромстрой», ООО «ТН АЗС», ООО «Артэкс», ООО «Прима».В адрес директоров АЗС внесены представления, все нарушения они устранили. Восемь должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.Кроме того, прокуратурой возбуждено 8 производств об административных правонарушениях за нарушение требований пожарной безопасности. Виновные лица заплатили штраф.