Во Львовской области вспыхнул пожар на территории комбикормового завода. Общая площадь возгорания составила 1,8 тысячи квадратных метров. О происшествии сообщила государственная служба Украины по ЧС в сообщении на своем сайте.

Во Львовской области вспыхнул пожар на территории комбикормового завода. Общая площадь возгорания составила 1,8 тысячи квадратных метров. О происшествии сообщила государственная служба Украины по ЧС в сообщении на своем сайте.Как уточняется, пожар возник в 23:01 по московскому времени во вторник, 5 марта, в поселке Каменка в отдельно стоящем одноэтажном здании зерносклада на территории комбикормового завода.По предварительным данным, в результате ЧП жертв и пострадавших нет.В борьбе с огнем участвуют 45 человек и 10 единиц спецтехники, передает РИА Новости.