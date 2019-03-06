Лечили рак, а вылечили СПИД. Британские медики сообщили о втором в истории случае излечения от ВИЧ с помощью пересадки костного мозга. Пациент был болен на протяжении 15 лет, затем у него нашли опухоль. Тогда же он решился на пересадку стволовых клеток от донора с иммунитетом к ВИЧ.

Лечили рак, а вылечили СПИД. Британские медики сообщили о втором в истории случае излечения от ВИЧ с помощью пересадки костного мозга. Пациент был болен на протяжении 15 лет, затем у него нашли еще и злокачественную опухоль. Тогда же он решился на пересадку стволовых клеток от донора с иммунитетом к ВИЧ.Имя пациента, который избавился от ВИЧ, в Лондоне пока не называют. Известно, что это мужчина, который заразился вирусом в 2003 году. Позже у него диагностировали агрессивную форму рака крови — лимфому Ходжкина. Три года назад группа ученых из ведущих британских университетов решилась на эксперимент. Врачи пересадили тяжело больному человеку стволовые клетки костного мозга, полученные от донора, у которого есть крайне редкая мутация в одном из генов, что повышает устойчивость к воздействию ВИЧ."У пациента — четвертая стадия рака, которая крайне сложно поддается лечению. Обычно при таких заболеваниях мы производим трансплантацию, используя клетки самого пациента. Однако из-за его ВИЧ-инфекции нам пришлось искать донора клеток. Мы провели всемирный поиск и нашли всего несколько подходящих кандидатов", — рассказывает гематоонколог Иен Габриэль.Результаты оказались сенсационными — уже через год после операции вирус у пациента исчез."Прошло уже 18 месяцев, — продолжает профессор, специалист по ВИЧ Равиндра Гупта. — Мы уверены, что это долгосрочная ремиссия. Однако слишком рано говорить о полном излечении. Терапия несет в себе существенные риски, это достаточно неприятная процедура, и пациенту приходится находиться в госпитале по нескольку недель".В мире до сих пор был известен лишь один случай полного излечения от ВИЧ. В 2008 году американцу Тимоти Брауну в Берлине сделали точно такую же операцию."Несомненно, я бы хотел очень хотел встретиться с лондонским пациентом. Я бы ему сказал: не торопись. Обнародуй свое имя, когда захочешь и когда сам будешь к этому готов. Я готов оказать в этом поддержку. Личное общение со мной было полезно как для ученых, так и для других людей, зараженных ВИЧ. Но поступай так, как считаешь правильным для себя", — обращается в коллеге по несчастью Тимоти Рэй Браун.По мнению ученых, важно то, что лондонский эксперимент подтверждает результаты проведенной ранее в Берлине операции. Впереди — создание новых генных терапий."Во многих странах, в том числе в нашем институте, разрабатывается метод, когда не нужно будет использовать донора, а можно будет изменять стволовые клетки самого пациента с ВИЧ. И такая работа уже идет. Можно взять стволовые клетки и сделать их неуязвимыми для ВИЧ, вернуть опять в организм человека. И вскорости пораженные клетки заменятся на неуязвимые. Но это работа, конечно, трудная, поскольку вмешиваться в генетический аппарат очень рискованно", — отмечает академик РАН, руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.Еще одно направление исследований — это создание вакцин. Существующие сегодня препараты, предназначенные для борьбы с ВИЧ-инфекции, пока не могут ее устранить."Вакцины спасли мир от многих инфекций. Надо делать. Очень сложно сделать вакцину от вируса СПИДа. Но кандидатная вакцина уже есть. И мы сделали кандидатную вакцину в нашем институте. В нашей стране есть три таких вакцины в разных организациях", — прогнозирует академик РАН, научный руководитель ФГБУ "ГНЦ институт иммунологии" ФМБА России Рахим Хаитов.Ученые говорят сегодня о глобальной пандемии вируса СПИДа. В мире насчитывается около 40 миллионов человек, зараженных ВИЧ-инфекцией.Поэтому успешный эксперимент, который провели в Лондоне, важен не только тем, что спасена жизнь одного пациента, что само по себе бесценно, но и в том, что это дает надежду тысячам других людей.