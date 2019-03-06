Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил перенести выступление министра экономического развития Максима Орешкина в рамках правительственного часа на конец марта или начало апреля. Парламентарии указали главе ведомства на отсутствие конкретики и общую неподготовленность. По словам лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского, такое в нижней палате происходит впервые за 20 лет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил перенести выступление министра экономического развития Максима Орешкина в рамках правительственного часа на конец марта или начало апреля. Парламентарии указали главе ведомства на отсутствие конкретики и общую неподготовленность. По словам лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского, такое в нижней палате происходит впервые за 20 лет.Правительственный час с участием Орешкина был посвящен ходуреализации национального проекта о развитии малого и среднегопредпринимательства, а также общему социально-экономическому развитию страны до2024 года, включая реализацию других нацпроектов и государственных программ.Министр предпочел говорить общими словами, не пожелав особовдаваться в конкретику. Он начал рассказывать о "новой макроэкономическойреальности", которая комфортна для инвестиций, объявил о стабильностирынков и умеренной инфляции. Что касается темпов экономического роста, то в2019 министерство ожидает показатель в 1,3%.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поинтересовался у министра,сколько в текущем году до регионов дошло средств в рамках выполнениянациональных проектов. Орешкин на вопроспредседателя нижней палаты ответить затруднился и не смог привести какой-либоконкретики.По его словам, соглашения были заключены со всеми субъектамиФедерации. "Но для того, чтобы приступить к непосредственному расходованиюсредств, нужно пройти … ряд процедур, поэтому фактическое расходование средствнаходится ниже 10%", – подчеркнул министр.Такой ответ возмутил парламентариев. Лидер фракции ЛДПРВладимир Жириновский назвал происходящее "саботажем". "Мы спросили,в соответствии с посланием президента, что уже сделано, конкретно, по цифрам.Этого никто не говорит", – заявил председатель либерал-демократов.Вячеслав Володин назвал отсутствие конкретикив разговоре про исполнение нацпроектов и госпрограмм недопустимым. "Еслисегодня средства не доведены, то, исходя из опыта предыдущих лет, они придут врегионы в июле, осенью закончатся конкурсы, затем начнется спешка иочковтирательство, эффективность реализации национальных проектов будет сведенак минимуму. Мы не может себе этого позволить", – подчеркнул спикер.Володин призвал Орешкина дать конкретные цифры, четкоозвучить, что нужно сделать для достижения необходимых результатов."Успех будет тогда, когда экономика будет расти на 3% в год и более.А у нас сейчас прогноз – 1,3%. Где здесь движение?" -возмутился спикер.Президент России Владимир Путин решил все задачи дляразвития экономики – средства найдены, решения приняты, их осталось лишьреализовать, отметил председатель нижней палаты. "Берите и используйте то,что президент сделал, это шанс", – обратился к Орешкину Володин.Спикер предложил министру перенести правительственный час,если он не готов обсуждать эти вопросы. "Встретиться с фракциями, обсудитьвсе дополнительно, а потом прийти и предложить варианты, чтобы выйти на рост 3%к 2021 году", – сказал Володин.Орешкин заявил, что готов к выступлению по развитию малого исреднего бизнеса. Володин в ответ напомнил чиновнику, что его министерствоотвечает в целом за экономику, в том числе за реализацию нацпроектов и госпрограмм.Спикер предложил вновь заслушать министра в конце марта или начале апреля. Инициативу председателя нижней палаты поддержали все думскиефракции. Орешкина предложенные сроки также устроили."У нас есть шанс, давайте его использовать, чтобы былирешены конкретные проблемы граждан", – подчеркнул Володин.Напомним, в ближайшие пять лет расходы на национальныепроекты в России составят более 25 триллионов рублей. Из этих средств наэкономический рост направят более 10 триллионов рублей, расходы на человеческийкапитал составят 5,7 триллиона, на комфортную среду для жизни – 9,9 триллиона.