Сегодня, 6 марта, отмечает круглую дату популярная исполнительница Татьяна Буланова. В честь юбилея артистка дала откровенное интервью.

Сегодня, 6 марта, отмечает круглую дату популярная исполнительница Татьяна Буланова. В честь юбилея артистка дала откровенное интервью.По мнению Татьяны Булановой, первый успех она почувствовала в 1993 году, когда она со своей командой приехала на Дальний Восток. "У нас было по 3 – 4 концерта в день. В течение двух недель мы ездили. Это конкретно я помню. Были во Владивостоке, работали в каком-то театре. И я сижу и думаю: Мы пролетели такое огромное количество километров, и на нас ходят, нас любят", – рассказала певица.Исполнительница убеждена, что для достижения успеха артист должен обладать сильным характером, быть готовым к препятствиям, иметь единомышленников и везение, ну и, разумеется, талант.Татьяна Буланова получила известность благодаря ряду грустных песен, повествующих о нелегкой женской доле. Частенько во время исполнения певица плакала. Артистка призналась, что пыталась совладать с эмоциями, но у нее ничего не получалось. "Я уже думала, что со слезами надо как-то завязывать. Ну сколько можно. И нифига! Начинаешь петь и что-то подступает. Если я плачу, слезы действительно настоящие", – призналась .При этом она опровергла информацию о том, что якобы перед выступлением мажет под глазами бальзамом "Звездочка". "Вы пробовали "Звездочкой" хоть раз под глазами намазать? Ты просто глаз не откроешь. Нет, никакой "Звездочки" не было, конечно", – цитирует Татьяну Буланову .Певица была дважды замужем: за продюсером Николаем тагриным и футболистом Владиславом Радимовым. Каждому она подарила по сыну. Сейчас артистка в разводе. Тем не менее, не исключает возможности третьего брака. "Букет я недавно поймала, но я надеюсь, что эффект скоро будет", – призналась артистка.