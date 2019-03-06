В потушенной квартире нашли тела двух человек

В потушенной квартире нашли тела двух человекВ Кольчугинском районе произошел пожар. Вечером 5 марта на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме в деревне Раздолье. На место незамедлительно выехали спасатели.Оказалось, что пожар начался на втором этаже постройки. Несмотря на оперативность огнеборцев и небольшую площадь возгорания, в потушенной квартире нашли тела двух человек. Погибшими оказались 2 женщины - 57 и 79 лет.Причины их гибели будут выяснять специалисты. Спасатели отмечают, что постройка, в которой произошел пожар, деревянный и имеет печное отопление.Общая площадь пожара составила 5 квадратных метров. К ликвидации последствий привлекались 12 человек на 5 спецмашинах.