После того как был произведен обмен денежных средств, злоумышленник оттолкнул мужчину и скрылся вместе с деньгами...

Сотрудники ОУР УВД по ЦАО совместно с коллегами из ОМВД России по району Якиманка задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в хищении крупной суммы денежных средств путем грабежа.В полицию обратился 58-летний москвич, который сообщил, что пришел с малознакомым гражданином в один из банков на улице Большая Якиманка для обмена денежных средств в рублях на иностранную валюту. После того как был произведен обмен денежных средств, мужчина оттолкнул его и скрылся вместе с деньгами. Материальный ущерб составил 6 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний приезжий мужчина. У злоумышленника при задержании изъята часть похищенных денег.Следствием ОМВД России по району Якиманка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60