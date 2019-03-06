Уфимский Салават Юлаев вышел вперед в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги с магнитогорским Металлургом. Пятый матч проходил в Магнитогорске и завершился в овертайме со счетом 2:1 в пользу гостей.

Уфимский "Салават Юлаев" вышел вперед в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги с магнитогорским "Металлургом". Пятый матч проходил в Магнитогорске и завершился в овертайме со счетом 2:1 в пользу гостей.В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Кугрышев (32-я минута) и Владимир Ткачев (62-я). У проигравших отличился Мэтт Эллисон (34-я).Таким образом счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу "Салавата Юлаева". Следующий матч пройдет 7 марта в Уфе.