Начиная заниматься спортом, многие задумываются о том, сколько раз в неделю нужно посещать спортзал?

Бытует мнение, что чем больше, тем лучше и тем быстрее удастся добиться нужной формы. На самом деле для эффективного сжигания калорий и развития мышц телу необходимо давать отдых. Между тренировками происходит восстановление организма, на которое нужно время. Если мышцам не давать отдых, то результаты будут становиться только хуже. Поэтому в среднем заниматься рекомендуется 2-3 раза в неделю. Этого достаточно для поддержания здоровья и нормального веса.

Тем, кто стремится заниматься спортом на более продвинутом уровне, можно составить план тренировок с 4-5 активными днями в неделю. Такой вариант подойдет, к примеру, в случае подготовки к соревнованиям. Однако новичкам не следует ориентироваться на такой активный график, в особенности, если речь идет о длительных тренировках. Даже опытным спортсменам нужен отдых, в противном случае несколько часов занятий не принесут должного эффекта.

Чтобы быстрее достичь поставленных целей, можно использовать вспомогательные средства, к примеру, купить стероиды для похудения или набора мышечной массы. Вместе с тем к данному вопросу нужно подходить осторожно, ведь здесь важен правильно рассчитанный рацион, а также качество продукции. Приобретать спортивное питание стоит только у проверенных поставщиков и производителей. Кроме того, для грамотного составления курса также лучше обратиться к профессионалам.

Особенности и количество тренировок будут прямо зависеть от режима дня человека. При сидячей работе и низких физических нагрузках тренироваться можно чаще, при этом акцент необходимо делать именно на движении. Частые небольшие тренировки могут принести намного больше эффекта, чем редкие изнуряющие занятия.