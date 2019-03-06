Порой звезды сами дают поводы для сплетен, иногда они возникают спонтанно. Как бы то ни было, у любителя светской хроники никогда не бывает затишья. Дни.ру собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 марта 2019 года.

Порой звезды сами дают поводы для сплетен, иногда они возникают спонтанно. Как бы то ни было, у любителя светской хроники никогда не бывает затишья. "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 марта 2019 года.Когда-то Борис Моисеев был одним из самых эпатажных артистов на отечественной эстраде. Его песни "Голубая луна" и "Просто Щелкунчик" звучали чуть ли не из утюга. Однако 2010 год все перечеркнул – Бориса сразил ишемический инсульт.Артиста поддерживали Алла Пугачева, Иосиф Кобзон и многие другие. Примадонна и сейчас на связи с Моисеевым. "Недавно позвонила, пригласила Борю на свой юбилейный концерт. Она сделала все, чтобы коллектив Бори не разбежался: пристроила артистов к Кристине (Орбакайте. – Прим. ред.) на юбилейные концерты. Благодаря этому после инсульта Бори мы отработали еще четыре года", – отметил директор певца Сергей Горох.Где знаменитости – там и жаркое обсуждение их личной жизни.Материал дополняется.Читайте последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 марта 2019 года, в и специальных .