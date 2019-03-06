Посольство РФ в Лондоне предложило организовать день открытых дверей для сотрудников британских спецслужб, чтобы пресечь все сомнения по поводу того, чем занимаются российские дипломаты.
Посольство РФ в Лондоне предложило организовать день открытых дверей для сотрудников британских спецслужб, чтобы пресечь все сомнения по поводу того, чем занимаются российские дипломаты.
Данным ироничным комментарием в Twitter диппредставительство отреагировало на публикацию газеты The Guardian, в котором издание, ссылаясь на спецслужбы Соединенного Королевства, проинформировало общественность о том, что перед и после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в дверях посольства РФ якобы наблюдалась "необычная активность".
Must be hard to observe other people working. We should definitely arrange an open house day for those who watch us so closely. pic.twitter.com/HUHaooE4T8
— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 5 марта 2019 г.
"Должно быть, тяжело наблюдать за работой других людей. Мы обязательно должны устроить День открытых дверей для тех, кто за нами так пристально наблюдает", — отреагировали в соцсети российские дипломаты.
Официальный Лондон считает, что Москва причастна к отравлению 4 марта 2018 года Скрипалей веществом нервно-паралитического свойства "Новичок". Россия категорически отвергла обвинения, сообщив, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.