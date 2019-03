Посольство РФ в Лондоне предложило организовать день открытых дверей для сотрудников британских спецслужб, чтобы пресечь все сомнения по поводу того, чем занимаются российские дипломаты.

Посольство РФ в Лондоне предложило организовать день открытых дверей для сотрудников британских спецслужб, чтобы пресечь все сомнения по поводу того, чем занимаются российские дипломаты.Данным ироничным комментарием в Twitter диппредставительство отреагировало на публикацию газеты The Guardian, в котором издание, ссылаясь на спецслужбы Соединенного Королевства, проинформировало общественность о том, что перед и после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в дверях посольства РФ якобы наблюдалась "необычная активность".Must be hard to observe other people working. We should definitely arrange an open house day for those who watch us so closely. pic.twitter.com/HUHaooE4T8— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 5 марта 2019 г."Должно быть, тяжело наблюдать за работой других людей. Мы обязательно должны устроить День открытых дверей для тех, кто за нами так пристально наблюдает", — отреагировали в соцсети российские дипломаты.Официальный Лондон считает, что Москва причастна к отравлению 4 марта 2018 года Скрипалей веществом нервно-паралитического свойства "Новичок". Россия категорически отвергла обвинения, сообщив, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.