Четверых пострадавших, которые получили ожоги в результате возгорания на заводе по производству стеклотары Русджам в Гороховце Владимирской области, отправили на реанимобилях в Нижний Новгород.

Четверых пострадавших, которые получили ожоги в результате возгорания на заводе по производству стеклотары "Русджам" в Гороховце Владимирской области, отправили на реанимобилях в Нижний Новгород. Об этом СМИ сообщил директор департамента здравоохранения Владимирской области Алексей Мозалев.Как уточняется, к настоящему времени двое пострадавших уже доставлены в Нижний Новгород, еще двое уже выезжают из Гороховца.Возгорание, в результате которого получили ожоги семь человек, произошло в строительной бытовке на территории завода по производству стеклотары "Русджам" в городе Гороховец под Владимиром вечером во вторник, 5 марта.Огонь на площади 4 квадратных метра потушили до приезда пожарных, передает ТАСС. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание лакокрасочных материалов. Следственный комитет РФ и прокуратура проводят проверку по факту случившегося.