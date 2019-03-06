Авторы блога Microsoft опубликовали исследование Бизнес-лидеры в эпоху ИИ. В нем сказано, что в России 30 процентов компаний активно внедряют искусственный интеллект. При этом средний показатель по этому параметру в мире составляет 22,3 процента, а в некоторых странах, например, во Франции, всего 10.

Авторы блога Microsoft опубликовали исследование "Бизнес-лидеры в эпоху ИИ". В нем сказано, что в России 30 процентов компаний активно внедряют искусственный интеллект. При этом средний показатель по этому параметру в мире составляет 22,3 процента, а в некоторых странах, например, во Франции, всего 10.В ходе исследования представители Microsoft опросили 800 менеджеров высшего звена из Франции, Италии, Германии, Нидерландов, Британии, США и России.В проекте участвовали только сотрудники крупных компаний, в которых работали более 250 человек.Более 30 процентов опрошенных заявили, что внедрили искусственный интеллект ради успешной постановки целей. Около 26 процентов отметили, что новые технологии понадобились им для разработки бизнес-идей. Четверть участников исследования похвалили ИИ в эффективности расчета новых возможностей рынка, а 23 процента – в помощи принять верные решения.Почти 73 процента директоров российских фирм заявили, что технологии положительно сказываются на их управленческой деятельности.