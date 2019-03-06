Виновных накажут за нарушение требований охраны труда

Виновных накажут за нарушение требований охраны трудаСледователи и криминалисты СледКома по Владимирской области разбираются во всем обстоятельствах пожара в Гороховце, где пострадали 7 человек.По предварительным данным, вечером после рабочей смены 5 марта в помещении бытовки на территории завода ООО «РусДжам» «Стеклотара холдинг» произошёл пожар из-за возгорания лакокрасочных материалов.Пожар на площади 4 квадратных метров ликвидировали собственными силами без привлечения спасателей.Пострадавших доставлены в клинику. Один пострадавший, получивший около 80% ожогов тела, находится в реанимации. По предварительным данным, все работники - граждане ближнего зарубежья.