Эксперт по рискам в путешествиях Ллойд Фиггинс рассказал, каким опасностям подвергаются туристы во время проживания в отелях и как их избежать.

Эксперт по рискам в путешествиях Ллойд Фиггинс рассказал, каким опасностям подвергаются туристы во время проживания в отелях и как их избежать.Самые безопасные номера расположены между вторым и четвертым этажами. Если поселиться выше, то есть шанс, что в случае пожара лестница спасателей не достанет до вашего этажа. Проживание на нижних этажах увеличивает риск стать жертвой грабителей.Эксперт советует сразу при заселении в отель подсчитать, сколько дверей отделяют номер от эвакуационного выхода. Нужно запомнить, где он находится, и проверить, открыт ли он, напоминает РИА Новости.Еще одна опасность – кража со взломом. Эксперт рекомендует никогда не произносить вслух номер своей комнаты, а также попросить не делать этого и персонал отеля. Преступник, находящийся в лобби под видом путешественника, может услышать номер комнаты. Если постоялец один, то грабители, увидев его в баре или ресторане, будут уверены, что его номер пуст и попытаются проникнуть туда.