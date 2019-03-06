На днях Борис Моисеев отметил 65-летие. В честь круглой даты артист намерен отправиться в круиз.

На днях Борис Моисеев отметил 65-летие. В честь круглой даты артист намерен отправиться в круиз.Когда-то Борис Моисеев был одним из самых эпатажных артистов на отечественной эстраде. Его песни "Голубая Луна" и "Просто Щелкунчик" звучали чуть ли не из утюга. Однако 2010 год все перечеркнул. Бориса Моисеева сразил ишемический инсульт.Тогда артиста поддерживали Алла Пугачева, Иосиф Кобзон и многие другие. Впрочем, и сейчас Примадонна на связи с Борисом Моисеевым. "Недавно позвонила, пригласила Борю на свой юбилейный концерт. Она сделала все, чтобы коллектив Бори не разбежался, – пристроила артистов к Кристине (Орбакайте. – Прим.ред.) на юбилейные концерты. Благодаря этому после инсульта Бори мы отработали еще четыре года", – отметил директор артиста Сергей Горох.Сейчас Борис Моисеев на пенсии. Он почти не выходит в свет и не выступает. "Сейчас он занимается здоровьем. Бегает дома на беговой дорожке. Сидит за компьютером. В апреле мы с ним едем в круиз праздновать его день рождения. Круиз на большом лайнере из Майами по островам Карибского моря", – цитирует представителя артиста .У исполнителя есть некоторые проблемы с речью. "Он со всеми общается. Просто не может быстро донести свою мысль, а так отлично соображает. Умственных нарушений нет, он абсолютно адекватный человек", – уверил общественность представитель популярного исполнителя.Ко всем испытаниям судьбы Борис Моисеев относится философски. "Он понимает, что брал на себя слишком большие нагрузки. Никого не винит, говорит, что был как загнанная лошадь, не отказывался ни от каких проектов. Сам себя загнал", – констатировал директор .