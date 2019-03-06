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<a href="https://33live.ru/novosti/06-03-2019-realnye-istorii-rugaet-rebenka-na-lyudyax.html" target="_blank">Реальные истории: Ругает ребенка на людях</a> - В Дни.ру обратилась женщина, которая не может больше слышать за стенкой детский плач. Соседка слишком жестко воспитывает своего сына.