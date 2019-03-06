В Астане стартовал командный чемпионат мира по шахматам. В своем первом матче на турнире мужская сборная России одержала победу над командой Ирана со счетом 2,5:1,5.

В Астане стартовал командный чемпионат мира по шахматам. В своем первом матче на турнире мужская сборная России одержала победу над командой Ирана со счетом 2,5:1,5.Победу команде принес Владислав Артемьев, который единственный выиграл свою партию. Сергей Карякин, Ян Непомнящий и Дмитрий Андрейкин сыграли вничью.В женском турнире российская команда добилась победы над хозяйками соревнований из Казахстана со счетом 3:1. Екатерина Лагно и Александра Горячкина одержали победы, а Александра Костенюк и Валентина Гунина завершили партии вничью.