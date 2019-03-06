Международный женский день опустошит кошельки россиян. Мужчины ради подарков любимым женщинам оформят около 250 тысяч микрозаймов. А общая сумма долга будет исчисляться миллиардами рублей

Международный женский день опустошит кошельки россиян. Мужчины ради подарков любимым женщинам оформят около 250 тысяч микрозаймов. А общая сумма долга будет исчисляться миллиардами рублей.Согласно исследованию финансового агрегатора Юником24, которое привело РИА Новости, сумма таких ссуд превысит два миллиарда рублей. Это на 400 миллионов рублей больше, чем в 2018 году.Рост можно объяснить рядом причин. Во-первых, менталитетом россиян — праздник — это подарки. Во-вторых, экономическими условиями — в силу отсутствия реальных доходов населения при росте цен на продукты первой необходимости остается все меньше свободных средств. Вследствие чего они вынуждены прибегать к использованию заемных средств, — поясняют аналитики.