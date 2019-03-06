Недавно телеведущая приехала в город Солсбери, чтобы повторить маршрут Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в роковой день. На фотографиях, которые Ольга Скабеева публиковала во время своего путешествия, пользователи обратили внимание на дорогую обувь журналистки и поинтересовались, какая на самом деле у нее зарплата.

Недавно телеведущая приехала в город Солсбери, чтобы повторить маршрут Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в роковой день. На фотографиях, которые Ольга Скабеева публиковала во время своего путешествия, пользователи обратили внимание на дорогую обувь журналистки и поинтересовались, какая на самом деле у нее зарплата.В понедельник, 4 марта, ведущая ток-шоу "60 минут" разместила в своем аккаунте в Twitter снимок, на котором она запечатлена на фоне дома экс-полковника ГРУ. "Удивительно, конечно, – но ближе к дому Скрипаля не подпускают. Видите, на фасаде голубая табличка? Это его продают, пока безуспешно", – поделилась Ольга Скабеева.На фотографии журналистка позирует в бежевом пальто, джинсах и кроссовках Louis Vuitton. Примерная стоимость обуви составляет около 69,5 тысяч рублей. Пользователи поинтересовались, откуда у репортера федерального канала могут быть такие деньги. "У Скабеевой кроссовки за 69 тыс руб. (примерно $1,000). Все-таки хорошо оплачивается труд пропагандиста в России", "Скабеева в Луи Виттоне. Ведущая программы в обуви за 60 тысяч", "Россияне со средней зарплатой в два раза ниже стоимости ваших кроссовок гордятся вами, Ольга!" – передает комментарии пользователей Lenta.ru.Другие юзеры заявили, что выглядит безвкусно в таком наряде. "Так ли необходимо так безвкусно одеваться, Ольга? Можно подумать, что нахватали что было с распродажи", "Вкус, стиль? Не, не слышали", "Как можно так колхозно одеваться? Мода по-скабеевски", – отмечали подписчики.