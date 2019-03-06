В расставании Ксении Собчак и Максима Виторгана многие винят телеведущую. Знаменитость упрекают, мол, мало того, что не сберегла семью, так еще и интрижку на стороне завела. Меж тем, телеведущая и модель Лера Фрост полностью на стороне Ксении.

В расставании Ксении Собчак и Максима Виторгана многие виняттелеведущую. Знаменитость упрекают, мол, мало того, что не сберегла семью, такеще и интрижку на стороне завела. Меж тем, полностью на стороне Ксении.Лера Фрост отмечает, что в любом конфликте всегда виноватыобе стороны. Будь актер Максим Виторган идеальным мужем теледива даже не посмотрела бы на другого."От хороших мужчин женщины не уходят. Я сама с этимнеоднократно сталкивалась и всегда уходила первой. Если бы все было хорошо,отношения не треснули бы по швам", – заметила Фрост в беседе с корреспондентом "Дни.ру".Экс-участница телестройки не осуждает телеведущую за желаниеокунуться в новые отношения еще не оформив развод. По мнению Леры, Ксениипозволено все. Модель буквально благословила Собчак на союз с режиссером Константином Богомоловым."Что касается слухов о связи Собчак и Богомолова, то скажутак: Ксения Анатольевна может себе позволить делать, что хочет, спать ивстречаться, с кем хочет. Статус позволяет. Да и вообще красивые и умныеженщины редко остаются одни, поэтому и слухов вокруг них всегда целая уйма", – рассудилаФрост.Напомним, что скандал в семье Ксении Собчак и МаксимаВиторгана будоражит умы обывателей уже несколько месяцев. Народная молваприписывает теледиве связь с режиссером Константином Богомоловым. К слову,слухи о неверности супруги дошли и до самого Виторгана. Предполагаемой любовникСобчак уже был бит артистом – он отделался сломанным носом.