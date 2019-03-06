В расставании Ксении Собчак и Максима Виторгана многие винят
телеведущую. Знаменитость упрекают, мол, мало того, что не сберегла семью, так
еще и интрижку на стороне завела. Меж тем, телеведущая и модель Лера Фрост полностью на стороне Ксении.
В расставании Ксении Собчак и Максима Виторгана многие винят
телеведущую. Знаменитость упрекают, мол, мало того, что не сберегла семью, так
еще и интрижку на стороне завела. Меж тем, полностью на стороне Ксении.
Лера Фрост отмечает, что в любом конфликте всегда виноваты
обе стороны. Будь актер Максим Виторган идеальным мужем теледива даже не посмотрела бы на другого.
"От хороших мужчин женщины не уходят. Я сама с этим
неоднократно сталкивалась и всегда уходила первой. Если бы все было хорошо,
отношения не треснули бы по швам", – заметила Фрост в беседе с корреспондентом "Дни.ру".
Экс-участница телестройки не осуждает телеведущую за желание
окунуться в новые отношения еще не оформив развод. По мнению Леры, Ксении
позволено все. Модель буквально благословила Собчак на союз с режиссером Константином Богомоловым.
"Что касается слухов о связи Собчак и Богомолова, то скажу
так: Ксения Анатольевна может себе позволить делать, что хочет, спать и
встречаться, с кем хочет. Статус позволяет. Да и вообще красивые и умные
женщины редко остаются одни, поэтому и слухов вокруг них всегда целая уйма", – рассудила
Фрост.
Напомним, что скандал в семье Ксении Собчак и Максима
Виторгана будоражит умы обывателей уже несколько месяцев. Народная молва
приписывает теледиве связь с режиссером Константином Богомоловым. К слову,
слухи о неверности супруги дошли и до самого Виторгана. Предполагаемой любовник
Собчак уже был бит артистом – он отделался сломанным носом.