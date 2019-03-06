Репортеры раздобыли фотографии Ксении Собчак и Константина Богомолова. Пару приметили в чешском аэропорту.

Репортеры раздобыли фотографии Ксении Собчак и Константина Богомолова. Пару приметили в чешском аэропорту.По всей видимости, Ксения Собчак и Константин Богомолов решили, что идеальным вариантом скрыть романтические отношения являются встречи в другой стране. Телеведущая и режиссер, вероятно, предположили, что там меньше шансов оказаться узнанными соотечественниками.Ноне тут-то было. Репортеры издания умудрились раздобыть кадры, на которых Ксения Собчак и Константин Богомолов катят тележку в аэропорту столицы Чехии Праги.