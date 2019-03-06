Ксения Собчак снова перешла на непарламентскую лексику. Телеведущая прокомментировала новость об избиении матери и брата блогера Юрия Дудя.

Ксения Собчак снова перешла на непарламентскую лексику. Телеведущаяпрокомментировала новость об избиении матери и брата блогера Юрия Дудя.Свое отношение выразила в телеграм-каналеодним коротким нецензурным словом. Телеведущая прикрепила к посту ссылку на Mash, который приводитподробности.Как стало известно, На Анну Степановну и Игоря – маму ибрата известного блогера Юрия Дудя – напали на западе столицы. Произошло этоеще осенью. Женщина обратилась в полицию – однако тогда стражи порядка отказалисьвозбуждать дело – как пишет канал, "списав в утиль" неприятныйинцидент.По данным телеграм-канала, 62-летняя Анна Степановна – преподаватель химии в школе Олимпийского резерва. Брату Юрия Дудя Игорю Александровичу – 39. Избивали их несколько человек прямо возле дома. В полиции заявили, что травмы несерьезные. Однако спустя несколько дней прокуратура отменила это решение. Дело вернули на дополнительную проверку. А 6 марта было возбуждено уголовноедело по статье 116 – побои.Тем временем выяснилось, что дело об избиении брата Дудя и его мамы – глубоко семейное. Игорь и его бывшая супруга делят между собой ребенка. Никто уступать не хочет.Избиение – точнее, оплеухи – стали частью семейной разборки. Потому полиция и не хотела в это вмешиваться, сообщает телегам-канал Baza.Стражи порядка утверждают, что подобная история в семействе – далеко не первая. Тем не менее, после вмешательства прокуратуры дело все же возбуждено.Вся эта история возмутила . Однако комментарий ограничился одним словом – похожим на название полярного пушного зверька. Напомним, на днях сама телеведущая попала в очередной скандал. Гламурной блондинке даже пришлось спасаться бегством от любопытных журналистов. Ее атаковали вопросами о режиссере Константине Богомолове, который, по слухам, является любовником Ксении Собчак, а также поинтересовались – правда ли, что она оформила развод с Максимом Виторганом. Светская львица под напором представителей СМИ просто сбежала.