Вокалист британской электронной группы был найден мертвым в своем доме 4 марта этого года. Близкие друзья артиста рассказали, что перед смертью Кит Флинт просил бывшую супругу вернуться домой.

Вокалист британской электронной группы был найден мертвым в своем доме 4 марта этого года. Близкие друзья артиста рассказали, что перед смертью Кит Флинт просил бывшую супругу вернуться домой.Музыкант надеялся, что ему удастся помириться с женой – японской моделью Маюми Каю, с которой он разорвал отношения в начале 2019 года. Артист длительное время пребывал в депрессии, много раз звонил исполнительнице и просил ее вернуться, однако она оставалась непреклонна и требовала, чтобы он выставил на продажу их дом в графстве Эссекс."Кит много раз звонил ей и просил вернуться. Но Маюми не захотела менять свое решение и настаивала на том, чтобы они продали совместный дом. Это сломало его. Флинт не знал, как жить без нее дальше", – рассказали близкие приятели звезды. Они добавили, что не следует винить в его смерти Маюми.Недавно стало известно, что группа The Prodigy отменила все намеченные выступления после гибели солиста. Об этом участники проекта сообщили на своей странице в Facebook. "После трагической смерти Кита Флинта все будущие шоу Prodigy будут отменены", – передает телеканал "". Коллектив должен был выступить на фестивале Park Live в Москве.Не все поклонники группы смирились с мыслью, что Кит Флинт совершил самоубийство. Они вспоминают, как за несколько дней до смерти принял участие в марафоне и показал очень хороший результат. Он пробежалпять километров за 21 минуту и 22 секунды. Как сообщают очевидцы, в тот день музыкант был в хорошем настроении и не казался несчастным, сообщает агентство .