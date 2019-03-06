Водитель сообщил, что к рейсовому автобусу подошел неизвестный и сломал щетку очистителя стекла...
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Лианозово задержали 24-летнего приезжего из ближнего зарубежья по подозрению в вандализме.
В дежурную часть поступило сообщение от водителя одной из транспортных компаний. Мужчина сообщил, что в момент, когда он остановил рейсовый автобус перед пешеходным переходом на Череповецкой улице, подошел неизвестный, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, и сломал щетку очистителя стекла транспортного средства.
В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого.
По данному факту отделом дознания ОМВД России по району Лианозово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.214 УК РФ «Вандализм». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по СВАО
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