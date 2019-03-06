Водитель сообщил, что к рейсовому автобусу подошел неизвестный и сломал щетку очистителя стекла...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Лианозово задержали 24-летнего приезжего из ближнего зарубежья по подозрению в вандализме.В дежурную часть поступило сообщение от водителя одной из транспортных компаний. Мужчина сообщил, что в момент, когда он остановил рейсовый автобус перед пешеходным переходом на Череповецкой улице, подошел неизвестный, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, и сломал щетку очистителя стекла транспортного средства.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого.По данному факту отделом дознания ОМВД России по району Лианозово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.214 УК РФ «Вандализм». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29