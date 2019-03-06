Полицейские патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Восточное Измайлово вызволили 2-летнюю девочку из-под упавшей стиральной машины...

«Полицейские патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Восточное Измайлово вызволили 2-летнюю девочку из-под упавшей стиральной машины», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть ОМВД России по району Восточное Измайлово поступила информация о том, в квартире одного из домов на 15-й Парковой улице в ванной комнате ребенка придавило стиральной машиной.Полицейские ОВ ППСП ОМВД России по району Восточное Измайлово старший сержант полиции Анатолий Подкопаев и старший сержант Александр Линьков незамедлительно выехали на место происшествия. Прибывшие по указанному адресу полицейские обнаружили в квартире встревоженную маму ребенка и соседа, который пришел ей на помощь. Они пояснили, что дверь в ванную комнату открывается внутрь, однако упавшая бытовая техника заблокировала ее, оставив лишь небольшую щель. Проникнуть в помещение через дверь было невозможно. Девочка лежала на полу без движения, нужно было действовать незамедлительно.Сотрудники полиции через окно в стене проникли в ванную комнату и открыли дверь. Ребенок был госпитализирован нарядом скорой медицинской помощи.В настоящее время девочке оказана необходимая помощь, она выписана из больницы и находится дома.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73