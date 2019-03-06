Пентагон намерен увеличить численность войск США в Европе. Об этом на слушаниях в конгрессе заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО Кёртис Скапаротти.

Пентагон намерен увеличить численность войск США в Европе. Об этом на слушаниях в конгрессе заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО Кёртис Скапаротти.Скапаротти подчеркнул, что Соединенные Штаты нуждаются в дополнительных силах авиации и морского флота. Естественно, много говорил об угрозе со стороны России. А закончил свою речь настоятельной просьбой об увеличении финансирования, передает телеканал "Россия 24".Хотя на 2019 год президент Дональд Трамп и так утвердил самый большой за всю историю США военный бюджет. Пентагон получит 716 миллиардов долларов — на 24 миллиарда больше, чем раньше.