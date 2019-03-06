Соответствующее распоряжение подписал глава региона Владимир Сипягин

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Владимир СипягинВ администрации Владимирской области назначили нового директора департамента. С 6 марта возглавлять департамента развития предпринимательства, торговли и сферы будет Тимур Рамазанов. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Владимир Сипягин.Тимур Рамазанов родился в 1969 году в Узбекистане. Он окончил Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище. Служил в Вооружённых Силах, а после работал в разных коммерческих структурах. До назначения на должность в обладминистрации был гендиректором ООО «Тарбаево» в Суздальском районе.