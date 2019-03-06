После первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов между английским Тоттенхэм Хотспур и дортмундской Боруссией, которая завершилась со счетом 3:0 в пользу шпор, ответная игра фактически стала формальностью. Англичане и на выезде добились победы со счетом 1:0 и вышли в следующий раунд турнира.

После первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов между английским "Тоттенхэм Хотспур" и дортмундской "Боруссией", которая завершилась со счетом 3:0 в пользу "шпор", ответная игра фактически стала формальностью. Англичане и на выезде добились победы со счетом 1:0 и вышли в следующий раунд турнира.Единственный гол у "Тоттенхэма" забил Харри Кейн. Он отличился на 48-й минуте встречи. Футболисты "Боруссии" за два матча так и не сумели забить ни одного мяча в ворота соперника.Соперник "шпор" по четвертьфиналу определится позже.