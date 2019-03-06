Президент США Дональд Трамп продлил санкции против Венесуэлы. В документе отмечается, что ситуация в Венесуэле продолжает представлять чрезвычайную угрозу для Соединенных Штатов.

Президент США Дональд Трамп продлил санкции против Венесуэлы.В документе, распространенном Белым домом, отмечается, что ситуация в Венесуэле продолжает представлять чрезвычайную угрозу для Соединенных Штатов​​​, передает РИА Новости.Указ о введении санкций был подписан в марте 2015 года еще прежним президентом США Бараком Обамой. По существующему порядку, глава США ежегодно подписывает документ о продлении санкционного режима.В Венесуэле прошли массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. В конце января новым главой государства объявил себя спикер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо. США и ряд других латиноамериканских и европейских стран признали его президентом. В Москве назвали "президентский статус" Гуайдо несуществующим. В конце февраля Гуайдо покинул Венесуэлу для турне по странам Латинской Америки, хотя Верховный суд запретил ему это делать.