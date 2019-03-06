Последствия и причины мастер-класса как Закалять сталью от московского тренера по айкидо выясняет столичная полиция. Провести собственное расследование и выяснить, почему дипломированный наставник принёс на занятие нож и как порезал руку 10-летнего ученика, решили и в Федерации айкидо России.

Последствия и причины мастер-класса как "Закалять сталью" от московского тренера по айкидо выясняет столичная полиция. Провести собственное расследование и выяснить, почему дипломированный наставник принёс на занятие нож и как порезал руку 10-летнего ученика, решили и в Федерации айкидо России.Рядовая тренировка по айкидо для десятилетнего Ярослава закончилась травмой. Юные спортсмены отрабатывали технику поворотов и уходов от лезвия. Но тренер вместо безопасного муляжа почему-то достал настоящий нож."Мой ребёнок два удара отработал нормально, на третьем что-то пошло не так и тренер ударил ножом в руку. Покапала кровь, тренер предложил пройти в раздевалку, чтобы смыть. Ребёнок в раздевалке упал в обморок", — рассказала Ирина Гурьянова, мама Ярослава.Мама узнала о травме сына только дома. Говорит, тренер несколько дней вообще не интересовался судьбой Ярослава: "Ребёнок очень переживает. Он боится теперь заниматься единоборствами".Тренер Валерий Баринов заявляет, что принес нож на тренировку из лучших побуждений."Вы осознавали, что это 10-летний ребёнок, и оружие использовать для занятия опасно? — Да, я прекрасно это осознавал. Я думал, что для наглядности это больше сконцентрирует человека. На самом деле два первых входа он выполнил прекрасно".По технике безопасности во время групповых занятий нельзя использовать металлическое холодное оружие. В айкидо для этого используют резиновые или деревянные муляжи без острых наконечников. Но опытный тренер с 20-летним стажем почему-то пренебрёг этими элементарными правилами безопасности.Бой на японских ножах танто — неотъемлемая часть айкидо. Но даже взрослые используют на татами только муляжи."Настоящие ножи невозможно использовать в детском тренинге, потому что ребёнок всегда может увлечься, нанести незапланированную атаку с незапланированной скоростью", — пояснил Максим Шрамков, инструктор клуба по айкидо "Буюкан".Желание наставников воспитать из детей настоящих бойцов иногда приводит к противоположному результаты. Вот недавние кадры из Наро-Фоминска. Спарринг между школьниками по другому боевому искусству — кудо. Мальчик по ошибке направился в чужой угол. Реакция тренера шокировала всех — он бьет ребенка.После того как эти кадры стали достоянием гласности — тренер Иван Курилко был уволен.Российская Федерация айкидо сейчас тоже проверит работу своего инструктора Валерия Баринова."Выговор, как минимум. Мы проведём собрание в ближайшие дни, в воскресение — инструкторов, технического штаба. Скорее всего, будет принято решение о понижении тренерской категории", — успокоил общественность Николай Егоров, президент Федерации.Ирина Гурьянова решила не писать заявление в полицию. Но в секцию айкидо ее сын теперь вряд ли вернётся.